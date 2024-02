Annalisa toglie lo scettro a Elodie Con chi andresti a cena?

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 12 febbraio 2024): la guerra tra le pop star italiane riparte da Sanremo 2024. E' qui che l'eterno conflitto per il tormentone musicale dell'estate che sarà riprende nuova linfa. Anche perché sesi prende la Rai,impazza sugli spot di Sky. Tra le due differenze più o meno abissali ma unite nella corsa dei quattro quarti musicali che danno vita alle marcette che tanto piacciono alle piazze e “fanno ballare anche i morti” nelle discoteche. Unite ancora nella genesi musicale scoperta dal talent di Maria De Filippi, tappa obbligata per chi in Italia vuole fare musica anche con i campanelli dei palazzi. Il resto è una storia e un destino diverso a cominciare dal sex appeal totalmente ortogonale. Segui su affaritaliani.it