Annalisa balla Sinceramente a una festa dopo la finale di Sanremo

Con l’edizione sanremese del 2024 si chiude un ciclo. Quello di Amadeus che ha avuto il merito di riportare la musica al centro della scena trasformando Sanremo in un Festivalbar più formale, attirand ...Ore 2:30 - E' il momento della Classifica Finale per i 5 artisti finalisti! Irama, Ghali, Angelina Mango, Geolier e Annalisa. Al quinto posto IRAMA; quarto posto GHALI, terzo posto ANNALISA, al second ...Tra gli ospiti dello speciale "Sanremo" di Domenica In c'è anche Annalisa. La nota cantante, che è arrivata terza con "Sinceramente", si è esibita (in playback) facendo scatenare il pubblico. E non s ...