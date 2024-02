Angelina Mango sul compagno Antonio Cirigliano | “Non ci siamo lasciati | sono innamoratissima”

(Di lunedì 12 febbraio 2024)smentisce la rottura con il fidanzato. Ospite a Domenica In dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2024, la giovane cantante ha dichiarato: “Non è vero che ci. Conviviamo,”. Erano molti i rumor che volevano che la loro storia fosse finita qualche giorno prima dell’inizio del festival, ma ora la diretta interessata ha negato. E non solo: pare infatti che lo stessoabbia pubblicato una storia Instagram nella quale mostrava vicinanza addurante la finale del festival. La giovane, che nel 2023 era arrivata seconda ad Amici e vinto nella categoria cantanti, aveva già parlato in pubblico ...

12 feb 2024 - La vincitrice del festival di Sanremo in autunno sarà impegnata in 'Angelina Mango nei club 2024' ...«Vedo lo sparkling ovunque», esclama Clara non appena dà un'occhiata ai look Armani scelti per la prima serata del festival di Sanremo 2024 e per il party di inaugurazione. Il primo, per la precisione ...Ci sarà anche Angelina Mango tra gli ospiti dell'estate in Puglia. Archivito il capitolo Sanremo infatti i protagonisti del Festival guardano al futuro. Tutti, pronti o quasi a partire in tour con ...