Angelina Mango sul compagno Antonio Cirigliano | “Non ci siamo lasciati | sono innamoratissima”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ospite a 'Domenica In' dopo Sanremo 2024, la vincitrice della 74esima edizione del festival ha smentito le voci di rottura: "Noi due conviviamo". L'articolo proviene da DireDonna.

Nel nome del padre Pino . Anche Lagonegro incorona Angelina Mango , regina di Sanremo 2024 , e le consegnerà - come annunciato dal sindaco Salvatore ... (feedpress.me)

Cosa indossano Angelina Mango e Geolier fuori dal palco? All'ultimo photocall di Sanremo 2024 sono tornati ai loro tanto amati look casual, ... (fanpage)

Dopo le grandi polemiche scaturite dal suo primo tweet, Frankie hi-nrg è tornato a parlare di Angelina Mango : "Non ce l'ho con lei, le auguro di ... (fanpage)

Cristiano Malgioglio aveva previsto la vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo: il video torna in auge dopo un anno.«Ho vinto con un team fatto di donne e ne sono orgogliosa». Angelina Mango ha commentato così la sua vittoria a Sanremo. Ma dietro il suo trionfo c'è in particolar ...Torna Alessandro Cattelan su Rai 2 con Stasera c'è Cattelan in seconda serata. Due nuove puntate martedì 13 e mercoledì 14 febbraio 2024 dopo la pausa della settimana di Sanremo. E chissà che il pross ...