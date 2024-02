Angelina Mango rappresenterà l' Italia all' Eurovision

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) AGI - Il suo 'si'' entusiasta è stato pronunciato in sala stampa a Sanremo durante la conferenza dei vincitori. Sarà(sedicesima donnana a partecipare all'evento musicale) a rappresentare l'al 68Song Contest che si svolgerà alla Malmo Arena dal 7 all'11 maggio. La città svedese ospiterà di diritto la prossima edizione per aver vinto quella precedente con Loreen. Semifinali e finale delll'evento non sportivo più visto al mondo andranno in onda sulla Rai il 7, 9 e 11 maggio. L'è qualificata di diritto alla finale come Francia, Spagna, Germania e Regno Unito oltre alla Svezia, campione in carica. È la terza volta che l'si ritrova a concorrere a Malmo. Nel 1992 fu rappresentata da Mia Martini con 'Rapsodia', ...