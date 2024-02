Angelina Mango | il brand che ha firmato i gioielli indossati sul palco dell’Ariston

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Atelier VM firma idiin occasione del Festival di Sanremo. I dettagli dei singoli accessori in oro A due giorni dalla fine della 74esima edizione del Festival di Sanremo, si continua a parlare di, della sua vittoria, dei suoi successi e persino dei suoi look. I bellissimi outfit disono stati resi ancor più particolari e prestigiosi daiche la giovane cantante ha deciso di indossare. Collana Milano : Un prezioso girocollo in oro giallo 18kt che prende forma sul corpo. La collana Milano si presta per essere indossata in più occasioni. La catena diamantata completa uno stile elegante e raffinato, perfetto da mostrare tutti i giorni. primo anello a sinistra: New York Elegante e audace, questo anello in oro ...