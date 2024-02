Angelina e Geolier dietro le quinte di Sanremo | nessuna rivalità | solo complimenti per le canzoni

“Il cammino mi è piaciuto assai. Mi porto a Napoli dei bei ricordi di Sanremo ”. Geolier arriva apparentemente tranquillo in sala stampa, il giorno ... (ilfattoquotidiano)

Napoli contro Nord, popolo contro élite, rap contro pop: lo s contro all’ultimo voto tra Angelina Mango e Geolier per la vittoria al Festival della ... (open.online)

La prima cosa che ha pensato al momento in cui Amadeus l?ha proclamata vincitrice del Festival di Sanremo n. 74? «È una follia. Non potevo crederci. ... (ilmattino)

E' proprio con D’Alessio e Guè Pequeno che Geolier ha vinto il primo posto serata delle cover. Hanno vinto (tra i fischi), ma alla fine la vittoria di Sanremo se l'è aggiudicata Angelina Mango. «Al ...Geolier conquista il 2° posto, ma soprattutto il cuore del pubblico da casa. Adesso non vede l'ora di tornare nella sua terra per abbracciare i suoi fan e godere di tutto il loro calore. Cosa si p ...Dal balcone di casa sua, il cantante incita i fan a fischiare contro l'Ariston, come la platea ha fatto con lui. Dopo aver partecipato al Festival, ...