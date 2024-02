Ancora pioggia e neve | poi arriva l' anticiclone di San Valentino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il maltempo ha le ore contate. L'ondata di precipitazioni che ha coinvolto diverse regioni nel fine settimana sta per terminare, lasciando spazio a un anticipo di primavera. Gli ultimi temporali sono attesi sul Nordest e su buona parte del Centro-Sud, con piogge e rovesci anche temporaleschi. La...

Edoardo Ferrara di 3BMeteo: “Sotto l’ Anticiclone ancora per qualche giorno con stasi meteorologica, ma dal 9-10 febbraio probabile importante ... (bergamonews)

L’inverno si riprende la scena con perturbazioni a più riprese in Italia dalla prossima settimana con irruzioni fredde . Secondo le previsioni del ... (feedpress.me)

Milano, 4 febbraio 2024 – Primavera in anticipo? Forse un po’ troppo. Eppure, negli ultimi giorni, in Lombardia , si sono toccate temperature ... (ilgiorno)

Ultima settimana con temperature miti poi torna l’inverno con pioggia e neve . Da venerdì arriva il ciclone ‘ Pulcinella ’ e non è uno scherzo di ... (ildenaro)

ancora due giorni di caldo , poi arriverà l'inverno: sabato attese piogge e temporali, con temperature in crollo verticale anche di 10 gradi nel giro ... (fanpage)

Due su due per Mads Pedersen al Tour de la Provence . Scatenato il danese della Lidl-Trek in questo inizio della stagione: sono già quattro i ... (oasport)

Avvisi: In queste ore il ciclone Pulcinella che tanta neve e pioggia ha portato soprattutto nella giornata di sabato, si sta velocemente sposta ...Malo coraggiosa e pur di non rinunciare al Carnevale sfida la pioggia. Certo, la festa è stata guastata in parte, ma ci ha pensato la madrina d’eccezione a “portare” il sole alla kermesse che è arriva ...Buongiorno e buon inizio di settimana cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che evidenzia una vasta circolazione depressionaria, con pressione livellata al suolo intorno ai 980 hP ...