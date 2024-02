Anche con il Genoa è un’Atalanta delle meraviglie

Céline Dion non si esibisce in pubblico ormai da cinque anni ma presto farà il suo grande ritorno, perlomeno sul piccolo schermo. La cantante, ... (news.robadadonne)

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 13 febbraio , è la settimana in cui torna no le coppe con la fase a eliminazione diretta e a ... (infobetting)

Il Papa invita in ogni occasione a rivolgersi a Dio, per lui e per tante situazioni del mondo. Il teologo Narvaja inquadra questa richiesta nel dialogo con il Padre, i fratelli, la vita ..."Decine di aziende in difficoltà nella capitale delgigante bianco" . Lo studio di Cia: a picco la richiesta della grande distribuzione. Alcune insegne non commercializzano più la tipologia di carne.Un’iniziativa «da realizzarsi nell’ambito di un’operazione complessiva di riordino delle aree urbano-portuali – si legge nel Protocollo – che comprenda anche l’area della Stazione Marittima, da ...