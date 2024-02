Ancelotti | «Senza Bellingham abbiamo vinto quattro partite su quattro»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ritorna la Champions League, domani sera scendono in campo il Real Madrid, in casa del Lipsia, e il Manchester City a Copenaghen. Carlo, allenatore del Real Madrid, ha presentato il match di domani sera in conferenza stampa. Il Real deve fare i conti con diverse defezioni, soprattutto in difesa. Mancherà ancheche ha rimediato un’infortunio nell’ultima partita di campionato contro il Girona. Le parole diriportate da Marca. Le parole di CarloLa sfida di domani contro il Lipsia: «Stiamo facendo bene. L’avversario è forte, gioca un calcio intenso, di qualità. Dobbiamo giocare una partita completa». Il Real ha subito solo due sconfitte in questa stagione: «Non so se è la stagione migliore, come striscia positiva sì. Vedo una squadra solida, motivata,...