Ancelotti padrone in Liga, follia Bonucci. Il weekend degli italiani all’estero Protagonista, in negativo, Leonardo Bonucci. L'ex Juventus, ora al Fenerbahce, si è reso protagonista di attimi di follia nella sfida con l'Alanyaspor. Il difensore italiano ha avuto attimi di tension ...

Real Madrid, Bellingham out 2-3 settimane per una distorsione alla caviglia. Salterà l'andata degli ottavi a Lipsia CHAMPIONS LEAGUE - Brutte notizie in casa Real Madrid. Jude Bellingham dovrà stare ai box per 2-3 settimane a causa di una distorsione alla caviglia sinistra ri ...

Juve, su Cambiaso gli occhi del Real Madrid: i dettagli TORINO - In ogni mercato di gennaio che si rispetti c’è il colpo per luglio che bolle in pentola. E questa volta la pentola potrebbe contenere un piatto forte. Il Real Madrid guarda in Italia per il 2 ...