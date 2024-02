Amici 23 | un allievo abbandona | torna a casa ma a notte fonda ci ripensa e chiama

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 12 febbraio 2024)23 èto in onda con il primo appuntamento settimanale del daytime, questo pomeriggio, lunedì 12 febbraio 2024, ovviamente su Canale 5. Abbiamo assistito proprio ieri alla puntata domenicale, nella striscia quotidiana ci saranno stati quindi altri contenuti dallo studio? Forse dei compiti, le reazioni degli allievi? D’altronde nel daily del lunedì accade spesso. Questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito nel nostro nuovo articolo.23, Ayle e la sua delusione Questa nuova puntata del daytime di23 si è aperta con quello che accaduto nella puntata di domenica. Ayle mentre era seduto con i suoi compagni ha commentato la sua esibizione dicendo di essere molto sereno per la sua esecuzione della cover di Tananai. Il cantante però si è classificato penultimo. Per lui è stata una ennesima ...