Amiata | pochi centimetri di neve L’inverno continua a essere assente

(Di lunedì 12 febbraio 2024)a non volersi far vedere sull’e le condizioni climatiche non aiutano affatto la stazione sciistica. Sabato ai poli (Macinaie e Contessa) è piovuto incessantemente, mentre solo nella giornata di ieri in vetta è caduto qualche centimetro di, ma troppo poca per pensare di aprire gli impianti di risalita. Nonostante ciò, sulla pista del prato delle Macinaie si è sciato per buona parte della giornata del sabato. "Nonostante l’incessante pioggia. – spiegano dalla Isa Impianti – Sabato il campo scuola e lo skilift sono stati operativi fino alle 13, successivamente, le condizioni meteorologiche sono peggiorate e non c’era più la sicurezza necessaria per rimanere aperti". Ieri invece la Isa è stata costretta a comunicare la chiusura temporanea dello skilift Jolly e del campo scuola fino al ...