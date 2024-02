Ambasciatrice Dancau | Vertice Italia-Romania apre un nuovo capitolo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (askanews) – “Ilintergovernativorappresenta la cornice ottimale per dare impulso alle relazioni bilaterali, relazioni speciali basate su importanti legami storici, culturali e umani, ma anche sul fatto che entrambi i Paesi condividono l’obiettivo di un’Unione europea forte e di rilevanza globale e, allo stesso tempo, un’Unione in grado di rispondere alle aspettative dei suoi cittadini” e “a tredici anni dall’ultimodei Governi tenutosi a Bucarest, vogliamo aprire undella cooperazione bilaterale, con un maggiore dinamismo, sviluppando formule di collaborazione in diversi ambiti, sia politico-diplomatici che settoriali, nel tentativo di valorizzare al massimo il potenziale del Partenariato Strategico Consolidato, ma anche ...