Amadeus abdica | corsa alla successione | chi è il favorito per Sanremo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il Festival disanto e dannato. Punto di riferimento ormai imprescindibile per la Rai, che l’ha trasformato in una gallina dalle uova d’oro, ma anche un enorme cruccio per il futuro. Già: perché dopo cinque edizioni da record, tutte in mano al “padre padrone”, come usa scherzare anche Fiorello, adesso ci sarà da trovare un sostituto e non sarà affatto semplice. L’ultima edizione ha visto nuovamente “Ama” nei panni sia di conduttore che di direttore artistico, ruoli in cui ha confermato il suo talento nell’innovare pur mantenendo le tradizioni che animano il Festival da decenni. Nonostante il successo ottenuto,ha preso la decisione di fare un passo indietro, annunciando che questa edizione sarà l’ultima per lui. “Sento che è il momento di fermarmi”, ha spiegato in conferenza stampa, esprimendo il desiderio di ...