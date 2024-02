Altavilla Milicia | strage familiare | l’orrore del fanatismo religioso anche dei complici dell’assassino VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pubblicato il 12 Febbraio, 2024 Oltre a Giovanni Barreca, le due persone fermate ieri dai carabinieri con l’accusa di aver partecipato all’omicidio della moglie e dei due figli dell’uomo, sono Sabrina Fina e Massimo Carandente, due fanatici religiosi. Così come per il muratore 54enne reo confesso dei delitti commessi ad, nel palermitano, le accuse sono di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. La coppia, entrambi sono palermitani, avrebbe conosciuto Barreca durante incontri di preghiera in una chiesa evangelica. Un rapporto quello tra i due fermati e l’uomo che ha alimentato l’ossessione mistica del muratore,lui un fanatico. Sarebbero stati i due palermitani a istigarlo a uccidere i familiari, Angela Salamone e i due figli di 15 e 5 anni Kevin ed Emanuel, per ...