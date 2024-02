Altavilla Milicia | come ha fatto la figlia 17enne a sopravvivere alla strage | “Hanno fatto un esorcismo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Hannoun esorcismo per scacciare il demonio” avrebbe detto la ragazza ai carabinieri, accusando il padre ma anche una coppia di amici dell’uomo, fermati per omicidio e soppressione di cadavere. Il sospetto è che lasopravvissuta sia rimasta in casa per giorni con i corpi di madre e fratellini.