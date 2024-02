Allianz | che succede? Arriva un altro stop Cazaute | Rialziamoci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Due sconfitte di fila, anche e soprattutto dopo 13 vittorie consecutive, fanno notizia in casaVero Volley Milano. Le ragazze allenate da coach Marco Gaspari hanno riscattato solo in parte il brutto ko subito al PalaVerde di Villorba (Treviso) con la Conegliano, arrendendosi al tie-break sabato sera con l’Igor Gorgonzola Novara. È stata una battaglia di oltre due ore e mezza che oltre a riaprire la corsa al secondo posto per il finale di regular season non è stata il modo migliore di avvicinarsi al prossimo weekend, ovvero quello della Final Four di Coppa Italia. Egonu e compagne sabato, mentre proprio le piemontesi vincendo il recupero col Casalmaggiore potrebbero operare il sorpasso in classifica, saranno impegnate in una delicatissima semifinale con Scandicci. Nei due precedenti stagionali sonote altrettante vittorie per la ...