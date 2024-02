Allenamento Milan | una conferma | un sospiro di sollievo e una sorpresa

(Di lunedì 12 febbraio 2024)mattutino, oggi, per ilello. Playoff di Europa League contro il Rennes nel mirino con tanta 'carne al fuoco'

allenamento speciale per gli infortunati del Milan : da Tomori a Thiaw, prosegue il percorso di recupero dei rossoneri Dopo la vittoria in rimonta ... (dailymilan)

Un big del Napoli è torna to a lavorare in gruppo verso il match contro il Milan . Ecco il report dell' Allenamento odierno degli azzurri (pianetamilan)

Arrivano novità importanti dall’allenamento del Milan per Thiaw : l’ infortunio del difensore tedesco sembra ormai alle spalle Dopo la vittoria in ... (dailymilan)

La SSC Napoli ha riportato la seduta odierna di Allenamento in vista della sfida di campionato contro il Milan . Manca un solo alla sfida di … ... (forzazzurri)

Ecco , di seguito, il report dell'allenamento odierno del Napoli , l'ultimo in vista della sfida al Milan di domani sera a San Siro (pianetamilan)

Milano, 12 feb. - (Adnkronos) - Il terzino del Milan Davide Calabria, infortunato ieri nel primo tempo del match con il Napoli, è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato un edema al muscolo bre ...Piove sul bagnato dopo Milan-Napoli, per l'infortunio che complica le cose alla squadra che dovrà affrontare sfide di campionato e d'Europa.Un altro infortunio per il Milan. Davide Calabria, uscito ieri sera al 34` della sfida con il Napoli per un problema muscolare, salterà le sfide contro Rennes,.