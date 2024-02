Allarme smog rientrato in Lombardia | ma rispetto all’anno scorso l’aumento di PM 10 è stato vertiginoso | i dati

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo una settimana critica per la qualità dell’aria in, domenica 11 febbraio è ufficialmentel’nella regione. Per il secondo giorno consecutivo, la concentrazione media di PM 10 – polveri sottili pericolose per la salute – ènei limiti di legge anche nelle province di Mantova e Cremona. Da martedì 13 febbraio verranno disattivate le limitazioni temporanee alla circolazione dei veicoli e alla produzione. A contribuire al miglioramento del clima lombardo sono state soprattutto le condizioni meteorologiche e la pioggia degli ultimi giorni. La fine dell’allerta, tuttavia, non toglie il fatto che quest’anno la qualità dell’aria è peggiorata enormemente. Nel periodo che va dal 1 gennaio al ...

«Siamo profondamente preoccupati dalla situazione di grave inquinamento dell’aria che imperversa da settimane su Faenza, così come in tutta la ...Sviluppato dalla startup Mobile Physics, avvisa l'utente in caso di emissioni pericolose. In futuro i dati raccolti attraverso i dispositivi potrebbero ...Non un grido d’allarme, per la verità, ma un morbido invito alla politica ad impegnarsi affinché si contrastino gli effetti dello smog almeno entro il 2030… “I dati rilevati fin ad ora – si legge in ...