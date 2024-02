Alexander Stubb è il nuovo presidente della Finlandia

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è stato eletto, dopo aver battuto di misura il candidato dei Verdi, Pekka Olavi Haavisto, nel ballottaggio di ieri... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il voto per le presidenziali finlandesi non ha riservato nessuna grossa sorpresa e il verdetto su chi sarà il successore di Sauli Niinistö è ... (linkiesta)

Alle Elezioni presidenziali in Finlandia vince il conservatore Alexander Stubb , che ha battuto l’ex ministro del Partito Verde Pekka Haavisto. ... (periodicodaily)

Alle elezioni presidenziali in Finlandia vince il conservatore Alexander Stubb, che ha battuto l’ex ministro Pekka Haavisto.L'ex premier finlandese Alexander Stubb, politico del partito conservatore Coalizione Nazionale, pare avviato verso la vittoria al ballottaggio per diventare il nuovo presidente della Finlandia ...Appena dieci mesi fa la Finlandia è entrata nella Nato, clamorosa decisione presa come conseguenza dell’aggressione di Putin all’Ucraina. Infatti il Paese con cui i finnici condividono la maggiore est ...