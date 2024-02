Al via la riqualificazione della Piazza Transalpina di Gorizia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane. È l’obiettivo specifico del progetto didi, luogo simbolo posto all’ex confine tra il capoluogo isontino e Nova Gorica, che insieme saranno capitale europeacultura nel 2025. L’inizio dei lavori per realizzare l’opera cofinanziata dal Programma Regionale FESR 2021 2027 del Fvg, è previsto per il 12 febbraio. Il beneficiario del finanziamento FESR regionale pari a € 2.300.000, a fronte di un costo totale € 4.216.069,52 è il GECT GO, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale di, che mira a valorizzare e rivitalizzare la ...

