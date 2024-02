Al via domande per contributo covid per separati | divorziati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) A partire da oggi e sino al 31 marzo è possibile presentare la domanda per ottenere il "Bonus per genitorie/o non conviventi". Lo annuncia l'Inps in una nota. La misura, volta a garantire unai genitoriin stato di bisogno che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dell'altro genitore (ex coniuge o ex convivente), è legata alla riduzione del reddito in conseguenza della emergenza epidemiologica da19. In particolare, il bonus spetta ai genitoricon un reddito non superiore ad euro 8.174, che nel periodo di emergenza risultavano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e che, nel medesimo periodo, si siano visti ridurre in parte o in tutto l'assegno di mantenimento a causa della ...