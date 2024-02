Al festival di Sanremo o dell’autotune? resta poco da dire | fare ascolti non vuol dire aver ragione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Come ogni edizione, da ormai diversi anni a questa partecontinua ad alternare rari momenti di bellezza vera, autentica, di arte con la A maiuscola (penso, per esempio, al miracoloso duetto sulle note di Hallelujah tra Skin e Alessandro dei Santi Francesi, alla travolgente versione di Sweet dreams con le voci di Annalisa e Veronica dei LRDL o ancora alla toccante interpretazione di Angelina Mango del brano paterno La rondine), a sketch a volte molto ben riusciti (garanzie Mannino e Fiorello, dove li metti è un successo) e a un sempre più alto numero di momenti musicalmente scadenti. Come la celebre rana bollita di Chomsky il pubblico, gradualmente e progressivamente, si abitua a qualsiasi cosa, ma da contribuente pagante un canone utile a distribuire paghe da capogiro due cose credo sia giusto metterle a fuoco. La prima: il conduttore di turno, chiunque esso (o ...

