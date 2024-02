Aiuto | ho perso la custodia del leone di Sanremo | appello di Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 12 febbraio 2024)haladella statuetta d’oro deldie del festival e ora lancia unsui social per aiutarla a ritrovarla. «Ho unda fare: stiamo cercando disperatamente ladel premio del festival di. Qualcuno ce l'avrà...» dice nel suo videoin cui inquadra anche la statuetta d’oro in una busta di cartone: «Io vado in giro così....»...