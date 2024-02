“Aiutatemi | non si trova più” Angelina Mango | l’appello dopo la vittoria a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sono passate meno di 48 ore dalladial Festival dinon senza polemichetutto quello che è accaduto nella serata delle cover con Geolier (che si è classificato secondo) e poi durante il televoto nella serata finale. “Come mi sento? Oggi ho capito che è tutto vero. Mi sono svegliata stamattina e ho controllato Twitter, per vedere se fosse successo davvero o se fosse solo un sogno. È successo davvero. Sono veramente felice e orgogliosa. Non me l’aspettavo minimamente, sto metabolizzando”, ha commentato la cantante a Domenica In.ha anche svelato che la prima persona che ha chiamatoil trionfo aè ...