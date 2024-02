Aggro Dr1ft | il nuovo film di Harmony Korine proiettato negli strip club

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La pellicola sperimentale del regista ha incassato 46mila dollari dalle proiezioniNon si ha ancora nessuna notizia di una distribuzione di, pellicola di, ma a quanto pare ha già incassato 46mila dollari nel corso delle sue proiezioniamericani., una infrarossi Seguiamo il vagabondo sicario Bo (Jordi Mollà), che si aggira tra le strade di Miami (ecco GTA...) con l'obbiettivo di far fuori il prossimo bersaglio (e tra una digressione e l'altra, spunta pure Travis Scott in un ruolo indefinibile), una specie di criminale orrorifico, rappresentato come se fosse un orco infernale con tanto di ...

L'aveva annunciato come un "tour sperimentale", e quello pensato da Harmony Korine per il suo ultimo Aggro Dr1ft ha già iniziato a far parlare di sé.Con un'ottima pensata di marketing e un'eccellente messa in opera, la birra tedesca BRLO fa la parodia dello spot di Calvin Klein con protagonista il muscoloso Jeremy Allen White.Presentato al Festival di Venezia 2023, il nuovo film diretto dal regista porta alle estreme conseguenze i discorsi più avanguardistici sul futuro delle immagini cinematografiche. Ecco il trailer di A ...