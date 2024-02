Aggredisce il marito in strada e morde al braccio un poliziotto | denunciata una donna

Momenti di tensione in Valle Sabbia per le intemperanze di una signora in gravi difficoltà personali e famigliari. Non stava bene, ma rifiutava il ricovero, finché si è calmata.Livorno 11 febbraio 2024 – Inferno domestico: ferita alla testa in fuga nuda, marito aggressore bloccato dalla polizia Aggredisce la moglie in casa, arrestato dalle Volanti e portato in carcere ...Livorno 11 febbraio 2024 – Aggredisce la moglie tra le mura di casa, in carcere tunisino per maltrattamenti, resistenza e lesioni Aggredisce la moglie in casa, arrestato dalle Volanti e portato in ...