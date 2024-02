“Afuera” Milei senza freni | “Lo Stato è un’associazione criminale”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Filosoficamente sono anarcocapitalista e quindi sento un profondo disprezzo per lo. Io ritengo che losia il nemico, penso che losia”. Si può riassumere così il pensiero del presidente dell’Argentina Javier, nell’intervista esclusiva che andrà in onda questa sera, lunedì 12 febbraio, a Quarta Repubblica. Ecco a voi, in anteprima, alcuni passaggi dell’intervista. «Allora buonasera Presidente, senta le voglio chiedere subito una cosa non politica, ma una cosa che riguarda la sua famiglia. Sua nonna materna è figlia di immigrati italiani, noi siamo italiani, lei è a Roma è una visita importante. Cosa senta ancora dell’italianità?». Javier: «Innanzitutto per il 75% sono italiano, assolutamente italiano perché i due ...

