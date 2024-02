Affittano un appartamento su Airbnb per il weekend | ma all' interno c' è un cadavere

Si può ottenere la detrazione affitto 2024 anche se non si cambia la residenza Ecco i casi in cui tale possibilità è stata ammessa per studio o lavoro e a cosa fare attenzione.PESARO Affitto a lungo termine, una partita in salita sul ghiaccio. Le cause sono molteplici, ma basta partire da un dato. Con una semplice ricerca su AirBnb su Pesaro città e periferie, ...L’unica condizione per poter mettere in affitto e mantenere la residenza, è quella di farlo locando una sola camera (e non all’intero appartamento). La norma viene regolamentata dalla Legge che ...