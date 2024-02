Affermarsi oltre i pregiudizi e le discriminazioni | la carica di 110 donne straordinarie

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un corpo unico di volti e voci, una tessitura di memorie, confidenze e dediche. Renata Ferri sintetizza così la mostra "" che ha curato e che sta per inaugurare alla Fabbrica del Vapore con i ritratti fotografici firmati da Ilaria Magliocchetti Lombi. Protagoniste sono centodieciitaliane provenienti da molteplici ambiti della società contemporanea, professioniste che con il loro percorso testimoniano tanti modi diversi, tutti possibili, die realizzare le proprie ambizioni. “è una sfida agli stereotipi di genere che trasforma il paradigma della donna-vittima in modello di riferimento culturale e politico. Protagoniste del nostro presente, hanno accolto l'invito alla messa in scena del ...