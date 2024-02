Affari Tuoi | Angelina Mango presa di mira | «Dentro la cenere del papi»

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo aver vinto Sanremo 2024,adè stata ospitata da Amadeus. Tramite i suoi profili social ha suggerito di tenere d'occhio il pacco della Basilicata, la sua regione di origine. Nel post in questione non si contano gli elogi e i complimenti, ma anche insulti e commenti decisamente indecenti e immorali. Tra questi un utente che ha risposto in modo disgustoso e insensibile, suggerendo che all'interno del pacco potrebbe esserci "ladel". L'episodio ha scatenato una reazione di indignazione sui social, con molti utenti che hanno condannato fermamente il comportamento del soggetto in questione difendendoed esprimendo solidarietà nei suoi confronti. La giovane artista, sotto i riflettori per la sua recente vittoria a Sanremo, ...