Aeroporti di Roma festeggia 50 anni e lancia il nuovo logo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Fiumicino, 12 febbraio 2024 – “TOGETHER, BEYOND FLYING”. Con questo claimdiha celebrato questa mattina il proprio cinquantenario. Nell’ambito dell’evento organizzato per l’occasione questa mattina all’aeroporto di Fiumicino è stata svelata la nuova veste grafica dell’azienda, parte del Gruppo Mundys, che gestisce il Leonardo da Vinci di Fiumicino e il G.B. Pastine di Ciampino. Un claim che riflette l’attenzione della società di gestione aeroportuale nei confronti delle persone e unche, tendendo visivamente verso l’alto, simboleggia il costante impegno dell’azienda per delineare l’aeroporto del futuro, un luogo attento al benessere di tutti dove, per mantenere ed elevare i livelli di eccellenza dei servizi offerti ai passeggeri, lo sviluppo si coniuga con la sostenibilità, l’innovazione, la ...