Addio a Dries Van Agt e alla moglie Eugenie | la coppia ha scelto l’eutanasia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024)van Agt e: Una “dolce morte” scelta contro la lenta agonia Il 93enne ex premier olandese, Andreas Antonius Maria van Agt, noto come, e sua, sono deceduti a 93 anni, abbracciati e mano nella mano. Lahacome alternativa a una prolungata sofferenza dovuta a gravi malattie. Di formazione cristiano-democratica,van Agt ha svolto un ruolo chiave nella politica olandese, governando il Paese in diverse occasioni tra il 1977 e il 1981. La sua impronta sulla tolleranza della cannabis è ancora presente nei Paesi Bassi. Tuttavia, nel 2017, si è distaccato dal suo partito a causa di divergenze politiche, ...