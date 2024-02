Addio a Don Davide Pagnottella | Vicario dei Vescovi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Teramo - La comunità teramana piange la scomparsa di don, avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 febbraio, all'età di 83 anni. Nato a Morro d'Oro il 1° gennaio 1941, donintraprese giovanissimo il cammino ecclesiastico, completando gli studi e venendo ordinato sacerdote il 25 aprile 1965. La sua dedizione al servizio religioso lo portò ad essere parroco di varie comunità, tra cui San Pietro, Ceriseto e Pretara, dove animò le piccole comunità montane con lo spirito del Concilio Vaticano II. Proseguì gli studi presso l'Università di Bologna, distinguendosi non solo come guida spirituale, ma anche come docente di religione presso istituti teramani. Nel 1979, succedette a don Giovanni Iobbi come parroco della chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Teramo, diventando un punto di riferimento per la ...