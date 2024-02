Adani | «Inzaghi criticato | ma ha fatto un grande salto»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’opinionista ed ex calciatore Leleha parlato della stagione dell’Inter e sulla vittoria conquistata contro la Roma Intervenuto dagli studi Rai nel corso de “La Domenica Sportiva”, Lelecommenta così Roma Inter di Serie A. ROMA INTER – «Venti, venticinque minuti che hanno piegato la Roma autrice di una bella partita. Nel secondo tempo si è vista una netta differenza anche a livello tattico: Barella tra le linee e i quinti che attaccano forte. Una sorta di 3-3-4. E poi la pressione: Roma sempre costretta al rinvio. Con il possesso palla, l’Inter controlla, palla nello spazio e tutti accompagnano. Quando poi parte da dietro, con belle combinazioni, s’involano verso la porta e sono pronti alla ri-aggressione in caso di possesso perso. Quando palleggia, la squadra riesce a far correre i due esterni e a mettere palle-gol. Quando gioca ...

Continua la grande annata dell'Inter in campionato che conduce indiscussa a quota 60 punti. Ben 7 punti di distanza dalla seconda in classifica, la Juventus, ...