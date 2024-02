Ad aprile una carovana di Cinemovel approderà in Senegal con il regista Matteo Garrone per portare il film nelle scuole | nei villaggi e nelle periferie

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un viaggio insieme ale agli attori di “Io Capitano”, la pellicola italiana ambientata in Senegal candidato agli Oscar come migliorstraniero, peril cinema, neidel paese dove ilè stato girato in lingua originale, e dove il cinema non c’è più o non c’è mai stato. Adun furgone equipaggiato con le attrezzature necessarie per allestire una sala cinematografica temporanea, percorrerà le strade del Paese, dove la pellicola è stata girata, con l’obiettivo di creare connessioni culturali e costruire ponti tra diverse comunità. ...