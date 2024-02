Acerbi cosa rischia? Un precedente! Intanto | oggi risonanza ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Francescosarà ascoltato nei prossimi giorni dal procuratore della Figc Chiné dopo i fatti di Roma-Inter.si sottoporrà a dei controlli. L’ACCADUTO ? Roma-Inter ha lasciato degli strascichi per Francesco. Il difensore nerazzurro, dopo essere stato insultato vergognosamente con cori del tipo “Devi Morire’, ha risposto con un dito medio rivolto alla tribuna Monte Mario dopo il gol del momentaneo 1-0. La Figc ha visto tutto e il procuratore Chiné ha aperto un’indagine sul caso. C’è già un precedente riguardante un ex tesserato della Roma, ovvero Nicolò Zaniolo, autore di un gestaccio ai tifosi della Lazio dopo un derby. In quel caso, il ragazzo patteggiò assumendosi la responsabilità dell’accaduto e pagando una multa di 100.000 euro. A meno di altri scenari, la stessa...