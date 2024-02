Accoltella un 24enne e scappa in Spagna | arrestato

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un diciottenne italiano è statoin, dove era fuggito dopo averto una Savona, rimasto ferito gravemente. Per il ragazzo è stato spiccato un mandato di arresto europeo per tentato omicidio aggravato. I fatti risalgono al 7 gennaio scorso. L’aggressore è in custodia delle autorità spagnole.Leggi anche: Dramma in ospedale a Civitanova Marche: bimbo muore poco dopo la nascita. La tragedia sotto gli occhi dei genitori La fuga a Barcellona La notizia dell’arresto del 18enne è stata diffusa solo oggi, 12 febbraio, ma questo è avvenuto il 7 febbraio a Barcellona, esattamente un mese dopo l’mento e la fuga. Gli agenti della squadra mobile di Savona hanno ricostruito l’accaduto del 7 gennaio. Dopo aver cercato di colpire con un coltello il collo di un ...

