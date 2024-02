Accadde oggi | 12 febbraio | Giancarlo Antognoni ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 12edScrive Stefano Cecchi nel volume ‘La bibbia della fede viola’: “E ora che in questo pomeriggio assolato e freddo distai giocando contro la Sampdoria nel campionato più bello della tua carriera, avendo al tuo fianco non più solo gregari ma campioni veri con cui puoi finalmente provare a vincere, i ricordi pesano come macigni. Forse anche per questo quando la palla arriva al limite dell’area sotto la curva Ferrovia ti ci avventi con l’euforia di chi sente il colpo del ko nell’aria. In quella stessa porta hai già segnato un gol fantastico di testa alla Juve, e probabilmente hai dimenticato quella volta in cui, suppergiù nello stesso punto, hai rischiato di morire per un’entrata assassina del portiere del Genoa.” E quel 12 ...