AC DC in concerto a Reggio Emilia | biglietti e data

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – La notizia era già nell’aria da un po’, ora è ufficiale: gli AC/DC suoneranno alla RCF Arena di Campovolo il prossimo 25 maggio. Un evento che si preannuncia memorabile per la città, e non solo. La band statunitense ha sceltocome tappa italiana del loro Power Up European Tour 2024, il primo dopo più di otto anni, per presentare l’ultimo album Power Up, in cima alle classifiche di 21 paesi del mondo.per ilalla RCF Arena saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone (online e punti vendita) dalle 10 di venerdì 16 febbraio, per un acquisto massimo di 4per account. Come arrivare La RCF Arena è facilmente raggiungibile sia in auto che in treno. Il ...