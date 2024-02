AC DC | annunciata l’unica data in Italia per il 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La leggendaria band da milioni di dischi degli AC/DC oggi fa fremere milioni di fan con l’annuncio del POWER UP European Tour: Angus Young e soci ritorneranno inil 25 maggio all’RCF Arena di Reggio Emilia Il tour dedicato a POWER UP, il loro ultimo album in studio che ha raggiunto la prima posizione in classifica in 21 paesi del mondo, vedrà la band esibirsi in 21 show in Germania, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Inghilterra, Slovacchia,, Belgio, Francia e Irlanda POWER UP sarà il primo tour in Europa dopo più di otto anni e vedrà la band salire sui palchi degli stadi e delle arene più grandi del continente. I biglietti nominali pertappana di sabato 25 maggio alla RCF Arena di Reggio Emilia saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone (online e punti vendita) dalle ...