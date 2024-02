AC DC a Reggio Emilia | perché è un concerto imperdibile

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La notizia di undegli AC/DC in Italia nel 2024 era nell'aria già da qualche settimana, ma adesso c'è finalmente una data ufficiale: la band australiana si esibirà il 25 maggio 2024 alla RCF Arena di. Facile prevedere che gli oltre 100.000 biglietti disponibili (in vendita libera dal 16 febbraio alle ore 10 sul circuito Ticketone) termineranno in poche ore, data l'importanza del, probabilmente il più importante e affollato in Italia del 2024. Micidiali riff di chitarre, ritmica serrata, voce aggressiva e tanta voglia di divertirsi. Questi, in sintesi, gli ingredienti del successo degli AC/DC, la band australiana più importante di sempre, che dal 1973 porta pervicacemente avanti la sua visione dionisiaca del rock and roll, senza cedere mai alle lusinghe di una power ballad da accendini ...