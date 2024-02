AC DC | 25 maggio unica data italiana del POWER UP Tour

Gli AC/DC hanno annunciato un tour pazzesco per quest’estate: Il POWER UP TOUR! Unica data italiana sabato 25 maggio, a Reggio Emilia… da non perdere!(Adnkronos) – Ci siamo. Gli AC/DC, la leggendaria band da milioni di dischi, ha scelto la RCF Arena di Reggio Emilia (ex Campovolo) per l'unica tappa italiana del POWER UP European Tour. La data da se ...Gli AC/DC saranno sabato 25 maggio alla Rcf Arena di Reggio Emilia per l'unica data italiana del Power Up Tour Europe 2024, che comprende 21 concerti in dieci Paesi. I biglietti saranno in vendita in ...