Abodi | “Format Serie A? Il problema è l’indebitamento di oltre 5 miliardi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il Ministro per lo sport e per i giovani Andreaè intervenuto a margine dell’Osservatorio Valore Sport organizzato da The European House Ambrosetti. “Ci vuole progettualità e ricerca non solo degli assetti, ma delle regole. Perché il tema principale non so se sia il campionato a 20 o 18, ma sicuramente glidi indebitamento“, le sue parole. Il Ministro ha poi proseguito: “Comprendo l’esigenza di un’evoluzione del sistema che consenta allaA di essere competitiva a beneficio di tutto il sistema calcistico e sportivo. Serve uno scossone, un sussulto di dignità. Non ho ancora letto la proposta strategica della Federcalcio, sarà importante per me prendere coscienza di una proposta che non è la Bibbia, ma una traccia. Consentirà al confronto con tutte le componenti per poter arrivare a un salto ...