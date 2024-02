A tutto merito | la Sant’Anna seleziona 75 ragazze per la nuova edizione di STEM

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pisa, 12 febbraio 2024 – 75 studentesse di, figlie di genitori non laureati, al quarto anno delle scuole di istruzione secondaria, sono statete da tutta Italia per iniziare un programma di orientamento universitario dedicato al mondo della tecnologia - dalle biotecnologie alla robotica, passando dall'informatica alla fisica – il cui momento principale sarà a luglio, in occasione del corso di orientamento universitario “, lesi mettono in gioco”. I 75 nominativi sono stati comunicati durante la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (, acronimo di Science, Technology, Engineering, Mathematics) promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e alla vigilia della Giornata internazionale delle donne e delle ...

L’Inter migliore , non la più forte . E la differenza sta tutta nel lavoro di Simone Inzaghi , che in 3 stagioni ha rimontato la squadra... (calciomercato)

Dragon Ball Super ha dimostrato come Broly non sia da confinare alle sue sole crisi: ma che per giudicarlo occorre guardare alla forza con cui le supera.“A 4 mesi dalla nostra richiesta all’ARPAB del monitoraggio dei campi elettromagnetici in contrada San Francesco, pur prendendo atto della disponibilità della stessa, registriamo che nel concreto, a ...«FantaSanremo finisce qui». La fine del Festival, si porta via anche il gioco più amato da spettatori e cantanti. Con la fine della quinta edizione «si è chiuso ...