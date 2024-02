A Sanremo prezzi da record | i ristoratori si difendono

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Astanno facendo molto discutere idei ristoranti, ma i proprietari sie respingono tutte le accuse: “Non possiamo fare altro”. Il Festival è l’evento più atteso anon solo per la musica. In questa settimana, infatti, la città ligure viene invasa da migliaia di turisti (oltre che naturalmente da cantanti, staff e membri della Rai ndr). Presenza che porta introiti economici importanti a tutte le attività della zona. Asono alle stelle: i dettagli – Cityrumors.it – foto AnsaMa non tutto va sempre per il verso giusto. Nelle ultime ore, infatti, è nata una polemica per ialle stelle nei ristoranti. Come evidenziato dall’Adnkronos, per una pizza si è arrivati anche a 50 euro o per una pasta aglio, olio e peperoncino ...