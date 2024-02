A che ora i Mondiali di nuoto 2024 oggi | programma 12 febbraio | tv | streaming | azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024), lunedì 12, seconda giornata di gare deidiin corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena un day-2 in cui le emozioni non mancheranno di certo. In casa Italia, dopo l’argento della 4×100 sl uomini, si vorrà rimpinguare il medagliere. LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 7.30 E ALLE 17.00 Fari puntati nel pomeriggio sulla Finale dei 100 rana uomini. Nicolò Martinenghi è atteso da un difficile compito: lottare per il podio con il britannico Adam Peaty, l’americano Nic Fink e l’olandese Arno Kamminga. Difficile sapere se l’attuale condizione permetterà a Tete di rivaleggiare contro avversari così forti. Sempre nei 100 rana, ma al femminile, inizierà l’avventura di Benedetta Pilato. La pugliese ha voglia di stupire, ...