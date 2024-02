A che ora Arnaldi-Nishioka oggi | ATP Delray Beach 2024 | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Matteodebutterà al torneo ATP 250 dinella giornata di lunedì 12 febbraio. Il tennista italiano affronterà il giapponese Yoshihitoal primo turno sul cemento della località statunitense: sarà il terzo match sul campo centrale a partire dalle ore 17.00 e non inizierà prima delle ore 14.30. In precedenza spazio al doppio Goransson/Martinez vs King/Stalder e al confronto tra il francese Lestienne e l’australiano Vukic. LA DIRETTA LIVE DINON PRIMA DELLE 20.30 Il 22enne ligure, che ha contribuito al trionfo dell’Italia in Coppa Davis, tornerà in campo dopo l’eliminazione subita al secondo turno degli Australian Open contro Alex de Minaur. Il numero 41 al mondo se la dovrà vedere con il rognoso 28enne nipponico, attuale numero 83 del ranking ...