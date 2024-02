51 chili di cocaina sequestrati sulla A1 direzione sud

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024)51diA1. L’operazione della Guardia di Finanza di Aversa che hanno individuato e controllato un autoarticolato51di. Nei giorni scorsi, nel corso di un servizio di un controllocircolazione dei prodotti petroliferi, i Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego Aversa hanno individuato e sottoposto a verifica un autoarticolato mentre percorreva il tratto autostradale A1 –sud, in località Caivano. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando provinciale di Napoli. A bordo del mezzo tre soggetti di cui due già noti ai militari per pregresse condotte di contrabbando. All’alt intimato dalla pattuglia, in effetti, i tre mostravano sin da subito un ...